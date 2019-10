Anche sul circuito di Motegi, nelle qualifiche del venerdì per il GP del Giappone, si è ripetuto l'andamento già registrato negli ultimi gran premi, con la Yamaha fortissima nelle libere del venerdì, con Quartararo e Vinales ad alternarsi nelle posizioni di testa... anche se poi a vincere le gare è sempre stato Marquez!

Alla fine della sessione pomeridiana, in Giappone è stato il pilota della Petronas a far segnare il miglior tempo, seguito da quello della Yamaha ufficiale, ma su cui Marquez ha fatto sentire il fiato sul collo.

In poco più di 3 decimi, ma staccati dal primo di 6 decimi, troviamo gli altri 7 piloti che hanno occupato le prime 10 posizioni in griglia.

Il primo di essi è Andrea Dovizioso (Ducati) che gareggia per ipotecare il secondo posto nella classifica generale.

Seguono Valentino Rossi (Yamaha), che già giovedì aveva assicurato i propri tifosi che su questa pista sarebbe riuscito ad ottenere buoni risultati, e Franco Morbidelli (Petronas Yamaha), terzo tempo nella sessione mattutina.

Al settimo posto Jack Miller (Pramac), nonostante una caduta alla curva nove. Dietro all'australiano l'altra Ducati ufficiale di Danilo Petrucci (Ducati Team),in netto miglioramento rispetto alla mattina, ma le cui prestazioni sono sicuramente più deludenti rispetto a quanto aveva fatto vedere nella prima parte di stagione.

Joan Mir (Suzuki), pure essendo caduto alla curva 5, ha fatto segnare il nono tempo, davanti all'Aprilia di Aleix Espargaro, di 9 millesimi più veloce dell'altra Suzukli di Alex Rins.

Da notare che i primi sei classificati hanno realizzato il proprio miglior tempo montando gomme morbide, ad eccezione di Quartararo che per l'anteriore ha scelto la media. Fattore che potrebbe finire per non contare per le qualifiche di sabato, poiché l'incognita pioggia non appare scongiurata.