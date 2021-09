L'errore più grande che si commette quando si parla di cattolicesimo è quello di confondere i cattolici "praticanti" con i cattolici "credenti". Nel mondo esiste circa un miliardo di cattolici, ma non tutti sono praticanti, nella maggior parte dei casi sono credenti, cioè sono persone battezzate in Chiesa ma lontane dall'attivismo cattolico. Forse queste persone vanno a messa la domenica, ma questo non basta per definirsi praticanti. Gli attivisti cattolici, invece, sono coloro che appartengono alla gerarchia ecclesiastica, dal papa ai parrocchiani, a cui si aggiungono i cattolici che partecipano alle varie attività religiose e sociali che fanno capo alla Chiesa: enti di beneficenza, associazioni umanitarie, istituzioni per i poveri e gli ammalati.

Spesso capita che quelli che vogliono criticare il cattolicesimo tirino in ballo la Chiesa quando parlano delle due guerre mondiali, affermando che le nazioni che hanno combattuto in quei conflitti erano nazioni cattoliche. Qui si commette un clamoroso errore. Perché le nazioni coinvolte nei due conflitti mondiali si definivano cattoliche per "Costituzione" ma di cattolico non avevano un bel nulla. Non si possono paragonare, per esempio, i vari Hitler, Mussolini o Franco, cattolici battezzati, con i vari San Francesco D'Assisi, Padre Pio o Madre Teresa di Calcutta. E' ovvio che si tende a manipolare la storia per tacciare il cattolicesimo delle peggior nefandezze del mondo.

Il credente cattolico è tale solo sulla carta battesimale ma di solito non segue i dogmi del cattolicesimo. Anzi, spesso si ribella ai precetti della Chiesa Cattolica considerandoli “troppo severi” e “fuori moda”. Basti vedere le polemiche che si accendono ogni qualvolta si parla dei veti ecclesiastici sui rapporti sessuali prematrimoniali, il divorzio, l’omosessualità, l’aborto, l’eutanasia e quant’altro. Senza tralasciare i molteplici casi di pedofilia che si sono perpetrati negli ambienti ecclesiastici e che il papa stesso ha ammesso, cercando di arginare il problema e non certo di negarlo come fanno altri movimenti religiosi che vogliono darsi solo una parvenza di santità.

La tesi secondo cui il mondo annovera un miliardo di cattolici dovrebbe essere smantellata, perché nella stragrande maggioranza dei casi parliamo di cattolici credenti che sono completamente a digiuno di religione. Mi riferisco al fatto che il 69% dei cattolici non ha mai letto la Bibbia o i Vangeli in vita loro. (fonte: Famiglia Cristiana). La maggioranza di quelli che si definiscono cattolici non sa nemmeno cosa sia la storia della Chiesa, il significato di "Vaticano", il nome dei papi più famosi, la teologia biblica, l'esegesi cattolica, non parliamo poi dei Vangeli apocrifi o della conoscenza dell'Apocalisse.

Viene difficile considerare questi cattolici dei veri cattolici. Così come viene difficile credere in un Dio “sponsorizzato” dalla tua religione e non seguire i dettami stessi della religione. Perché, parliamoci chiaramente, il Dio che appartiene alla religione cattolica è diverso da quello idolatrato dalle altre trenta mila religioni, movimenti, denominazioni, fedi, culti e sette che esistono su questo pianeta. Ognuna delle quali ha dato vita ad un Dio e a un Cristo “ad personam”, oltre a divinità, spiriti, sciamani, maghi e stregoni in una quantità industriale, fatti ad uso e consumo per ogni epoca e per ogni gusto.

Non conoscere le Sacre Scritture, non praticare la propria religione, eppure ritenersi cattolici non ha senso. Il cattolicesimo del credente è l'artificio assunto da chi non ama assumersi le proprie responsabilità dinanzi alle sue scelte. Se decidi di appartenere ad una religione, allora segui la tua religione, in caso contrario ti definisci solo credente, laico, ateo oppure agnostico anziché gettare fango su una religione e su un Dio che rifiuti. Perché come disse una volta uno scrittore: “Vivo in un mondo dove tutti credono in Dio e nessuno se ne interessa. Io non credo in Dio ma me ne interesso molto”.