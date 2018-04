Doppia release per Benny Camaro: "Touch Down / Don't Give Up"

Doppia release per il dj producer italiano Benny Camaro, uno degli artisti che da più tempo collabora con l'agenzia italiana Kumusic. Con la leggenda di Miami Robbie Rivera pubblica un EP con la mitica Nervous Records, "Touch Down / Don't Give Up". Su No Definition / Enormous Tunes pubblica invece un altro brano potente e di qualità, "Feel the Same".

Robbie Rivera, Benny Camaro - Touch Me / Don't Give Up

Benny Camaro - Feel The Same

Dj affermato, musicista e produttore ormai affermato (…) Benny Camaro non sta fermo un attimo. La carriera di producer l'ha intrapresa da tempo, pubblicando musica su label di riferimento (No definition, Armada Music, Toolroom, Enormous Tunes, Zulu Records, Pornostar recordings, Jango Music, Tiger Records). Tra gli altri collabora strettamente con artisti del calibro di Robbie Rivera. Come dj, Benny Càmaro ha iniziato giovanissimo, nel 1998. Dal 2005 lavora con continuità nei club, partendo dalla Costa Smeralda, facendo ballare tutti i più importanti club della zona (Sottovento, Sopravento, Billionaire, Phi Beach)…