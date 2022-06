Voglia di estate, ritmo, armonia e sax. Un mix di energia che purifica anima e mente. La griffe della dj producer Paola Peroni, accompagnata dal Sax del maestro Gianni Alberti crea un'atmosfera unica: anche Voi potete viverla ascoltandola e chiudendo gli occhi Vi ritroverete immersi in un mondo fantastico dove non esistono guerre ma solo pace e amore.

Due versioni per il nuovo singolo di Paola Peroni, "Etniko", che esce il 17 giugno. C'è il Sestino Beach Aperitivo Mix che rispecchia l'atmosfera del party della domenica sera a Desenzano, sulle rive del Lago Di Garda... Proprio qui, alla fine del weekend, in una location d'eccellenza come il Sestino Beach, Paola propone il suo sound eclettico. "Etniko" ha anche un'altra versione l'Eivissa Sunset Mix: in questo caso la traccia è perfetta per immaginare o rivivere il mood della Isla ibizenca.

Paola Peroni feat. Gianni Alberti - "Etniko"

Chi è Paola Peroni?

Paola Peroni, bresciana, è una tra le dj producer più stimate della scena dance internazionale. Tra le molte, moltissime, produzioni va citata la hit Bacon Popper - "Free", uscita nel 1998 (120.000 copie vendute solo in Francia) e tanti altri successi sfornati sui Media Records. Nel 1991 era già al mixer della discoteca Genux, dove diventa resident dj con lo pseudonimo di DJ Groovy. Da allora la sua carriera è in continua crescita. Tra mille diverse esperienze, va citata la collaborazione con Zucchero, di cui Paola Peroni ha aperto diversi concerti. Inoltre gestisce da tempo la sua label musicale Intercool Digital.

Chi è Gianni Alberti

Musicista eclettico, senza alcuna preclusione di genere o stile, si è diplomato in clarinetto e saxofono presso il Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia. Collabora con l'Orchestra del Teatro "La Fenice" di Venezia, l'Orchestra de "I Pomeriggi Musicali" di Milano, l'Orchestra Haydn di Bolzano, la Filarmonica "Arturo Toscanini" , Fondazione Arena di Verona e l'Orchestra Nazionale della RAI radiotelevisione italiana. Svolge attività concertistica con l'European Saxophone Quartet con il quale ha vinto la seconda edizione del Concorso Nazionale "Città di Asti" e il Concorso "Ponchielli" di Cremona. Invitato come solista dall'Istituzione Stanford University a Palo Alto (U.S.A.) ha eseguito, in Prima Mondiale, il Concerto per sax soprano e orchestra del compositore Paolo Ugoletti. Recentemente ha collaborato con l'attore Antonio Albanese nella Buffaopera su musiche di Luca Francesconi e testo di Stefano Benni. Ha all'attivo numerosi cd e concerti in Italia e all'estero. Ha suonato in qualità di solista presso il castello Odescalchi di Bracciano per il matrimonio di Tom Cruise e Kate Holmes. Si è esibito con il suo quartetto presso il palazzo reale di Milano per il Memorial di Gianni Versace d'innanzi a 500 vip della moda, del cinema e dello spettacolo. E' docente di Saxofono presso il Conservatorio di Musica "Luca Marenzio" di Brescia.