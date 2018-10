Just Cavalli in occasione della Milano Wine Week presenta "Il Giardino dei Sensi", esperienza multisensoriale tra vino, food e fragranze

Il 10 Ottobre, dalle ore 19,30, nell'elegante cornice del Just Cavalli di viale Camoens a Milano, in occasione del debutto della Milano Wine Week, verrà organizzato "Il Giardino dei Sensi", prima esperienza multisensoriale tra fragranze, food e vino, con la Sommelliere Stefania Turato, wine expert, che, in collaborazione con Etre Milano, tempio delle fragranze d'autore e il suo direttore creativo Matteo Perin, accompagnerà il pubblico in questo percorso degustativo, tra vini e fragranze Perris Montecarlo.

Alcune etichette saranno protagoniste della serata, proposta in esclusiva al Just Cavalli, per la prima volta, da Etre Milano e vedrà la presenza del grande esperto di fragranze Marco Tognoni.

I profumi vestiranno il gusto e i calici; Scent That Dress! Stefania Turato, grazie al suo metodo MindFullTasting, presentato durante Expo 2015, guiderà gli ospiti nella scoperta e comprensione gusto-olfattiva del vino con un metodo semplice e per tutti, abbinato a profumi elitari Perris Montecarlo, come è nello stile del Just Cavalli, tempio del lusso. Lo scopo è quello, durante la settimana dedicata al wine, di costruire la memoria olfattiva grazie ai calici d'autore e al savoir faire di vignaioli esperti.

Tra i vini, Vigna Suelzu, Cannonau 2014 di Sardegna DOC, dalle note evolute di cuoio, Amarone della Valpolicella Villa San Carlo 2012, rotondo e dai sentori di frutti neri, Bollicine dai sentori tostati, come Champagne Bergere Epernay Blanc de Blanc , o Tenuta Degli Dei, per il dolce Ciz, invece, solo per citarne alcuni.

L'esperto di fragranze Marco Tognoni guiderà il pubblico tra sensazioni che attivano i sensi e riescono a generare un ricordo o un'appartenenza; ogni fragranza di Perris Montecarlo verrà abbinata a un vino e al food scelto.

Gli ospiti verranno accompagnati da una modella, già dall'ora dell'aperitive time, lungo un percorso olfattivo, nell'area dedicata all'esperienza sensoriale, dove Matteo Perin, Direttore di Etre Milano, di via Filippo Turati 26, tempio delle fragranze d'autore, farà da guida nella presentazione dei tre universi che si uniranno con per magia e ogni profumo verrà abbinato al vino e al food creato per l'occasione.

A cena si potrà proseguire l'esperienza, amplificandola e scegliendo, dal menu à la carte del Just Cavalli, curato dal couturier del gusto Fabio Francone, 4 proposte e un dolce con richiamo alle fragranze abbinate.

Tutti coloro che parteciperanno all'evento, riceveranno una muillette che porteranno al polso con la fragranza preferita, che verrà vaporizzata al momento.

La musica sensoriale di sottofondo sarà a cura di DJ Fargy. Profumi, vini e food, tre universi, tre storie e un unico percorso per accompagnarvi in questa esperienza tutta da provare, per la prima volta a Milano!#mindfulltasting#scentthatdress