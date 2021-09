Il mercoledì sera di Signorvino Affi (VR) è Wine Wednesday, un appuntamento perfetto per sorseggiare ottimi calici di bianco, rosso o bollicine. Il 15 settembre a tutto questo si aggiunge la musica live di Alberto Salaorni & AL-B.Band, tutta da vivere come perfetta colonna sonora scegliendo tra cena o aperitivo.

Per fortuna, infatti, la musica dal vivo non è completamente ferma. Qualche concerto nei locali c'è e tra questi ecco quelli della Al-B.Band, un gruppo musicale capace di far scatenare ogni tipo di pubblico. Guidati da Alberto Salaorni, non hanno mai una scaletta definita. Sul palco con Alberto Salaorni (chitarra e voce), in ordine sparso, ci sono: Irene De Pacalis (voce), Davide Rossi (basso), Andrea Mai (tastiere), Luca Modena (batteria e percussioni).

Da 15 anni i concerti della Al-B.Band fanno divertire l'Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: "live music is back in fashion", ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda. Un concerto di questa formazione veronese, una volta vissuto, lo si dimentica difficilmente.

La Al-B.Band non ha una scaletta definita. Passa da un brano all'altro a seconda dell'atmosfera e del feedback del pubblico. E le scelte di Alberto Salaorni e dei suoi musicisti sono sempre originali. Ad esempio, la Al-B.Band raramente ripropone le canzoni di Vasco Rossi e Ligabue, preferendo quelle di Battisti, Mina o grandi successi anni '70, col risultato che il sound di questa formazione risulta molto originale, una caratteristica molto rara nel panorama musicale di questi anni.

15/9 Alberto Salaorni & AL-B.Band @ Signorvino Affi (VR)

https://www.facebook.com/events/962624660985888/

Signorvino Affi

Via S. Pieretto 15 (Affi - VR)

a soli 2 min dall'uscita autostrada A22 AFFI

+39 342 868 8165