Dopo mesi di luglio e agosto pieni di musica ed energia, la Al-B.Band di Alberto Salaorni, che da sempre punta su un bassista d'eccezione come David Rossi, torna a far cantare e divertire Bardolino (VR). In particolare, il 9 settembre solo al Floor per un dinner show decisamente scatenato. ll loro slogan, live music is back in fashion… ovvero la musica dal vivo è tornata di moda dice molto, ma solo ascoltandoli live si capisce qual è il potere della musica dal vivo.



La Al-B.Band propone il sound perfetto per ricominciare a sentire musica dal vivo e cantare, con gli amici, in totale sicurezza. Il loro repertorio, sempre capace di sorprendere, piace a persone di ogni età… anche perché quando vanno sul palco sanno sempre fare la differenza. Da oltre 15 anni i loro concerti fanno divertire l'Italia e non solo. Riassumendo, sono in tournée da una vita. Il loro slogan è: "live music is back in fashion", ovvero la (bella) musica dal vivo è tornata di moda. Un concerto di questa formazione veronese, una volta vissuto, lo si dimentica difficilmente.



www.instagram.com/al_b.band/

Floor di Bardolino (VR) via G. Marconi 14, info 340 6272687)