4 agosto: Jeff Mills, Len Faki al Crime Fest/Il Grido! presso il Guenalina di Santa Cesarea Terme (Le)

La settima edizione del #CrimeFest in collaborazione con Musicaeparole ed Il Grido Festival al Guendalina di Santa Cesarea Terme (LE) mette insieme Jeff Mills, il padre della techno, e Len Faki, un vero gentiluomo del giradischi. Lo scopo di questo evento, previsto per il 4 agosto 2018, è quello di trasportare i suoi ospiti e far sentire loro pulsare il sangue nelle vene a suon di musica elettronica d'eccellenza.

Di Jeff Mills Rolling Stone, una vera Bibbia della musica, ha scritto: "Ci saranno mille leggende che gravitano attorno a Jeff Mills, tutte vere. Da quella dell'uomo-macchina che suona insieme a un orchestra sinfonica, a quella del virtuoso dei set, capace di far fischiare all'unisono tre o più giradischi.

Un artista dalle mille arti, insomma, che deve tutto a una sola di queste, la techno. No, non la parola abusata dai mestieranti dell'informazione ogni volta che qualcuno ci lascia le penne, di ritorno dalla discoteca o da un rave (anche questa, parola fin troppo travisata). No, parliamo di Techno. L'equilibrio precario di irruenza e precisione chirurgica cantato dalle macchine e da chi ne parla la lingua". Len Faki, fin dall'apertura (2004), è dj resident del mitico Berghain. Non si accontenta di spingere forte sulle sonorità e sulla cassa facendo ballare festival come Awakenings e top club. Resta un grande sperimentatore e invece di prendersi sul serio, nelle foto sorride sempre facendo trasparire un'energia incontenibile, che riversa in Figure, la sua label dal sound ormai leggendario.

Ma evidentemente non gli bastava: la sua nuova avventura si chiama LF RMX, una piattaforma ed un progetto non-profit a favore di Straßenkinder e.V, un'organizzazione che aiuta i bambini in difficoltà. Su LF RMX Len Faki pubblica alcune delle tracce che re-edita esclusivamente per i suoi leggendari dj set.

4/8 Jeff Mills, Len Faki @ Crime Fest / Il Grido! c/o Guenalina - Santa Cesarea Terme (LE)

GUENDALINA

Strada Provinciale 259, 1, 73020 Santa Cesarea Terme (LE)

Musicaeparole

Cos'è Musicaeparole

Da oltre 15 anni Musicaeparole è tra le aziende europee di riferimento per quel che riguarda il divertimento legato al mondo della notte.