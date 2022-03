La Puglia è una regione bellissima, non tutti sanno, però, che non è solo mare cristallino, ottima cucina, cultura, arte e paesaggi mozzafiato.

In questa splendida terra c’è anche tanto mistero

Sino davvero tanti i luoghi misteriosi intorno ai quali aleggiano antiche leggende e storie che mettono i brividi e che sono cariche di fascino e suggestione.

Ecco quattro storie di fantasmi nei castelli da far invidia agli spettri scozzesi:

Amina, il fantasma triste del Castello di Trani

Le storie di fantasmi affondano nelle tradizioni popolari, ma hanno quasi sempre origine da eventi storici e sono anche ricche di riferimenti alla cultura popolare del luogo. Ne è un esempio la leggenda del triste fantasma di Amina che vaga nel Castello di Trani alla ricerca del suo amore perduto

Il fantasma di Angelica nel Castello di Pulsano

Pulsano è una città sul litorale tarantino, famosa per il suo mare cristallino e le spiagge bianchissime, ma non solo. Al centro del paese c’è un castello dalla strana forma, con una storia travagliata ed altrettanti fantasmi. Nelle notti di luna piena, molti giurano di aver visto una dama con i capelli biondi vestita di bianco aggirarsi per le stanze del castello

A fèmn e tàmborr, il fantasma col tamburo di Monopoli

Le storie di fantasmi affondano le radici nella cultura popolare, in episodi accaduti nel corso della storia di un popolo e poi colorati di un alone di mistero sempre più fitto con l’andare dei secoli. Ne è un esempio la storia della “fèmn e tàmborr”, ovvero la donna con il tamburo di Monopoli

Il mistero del fantasma di Bianca Lancia nel Castello di Monte Sant’Angelo

In Italia ogni paese ha il suo fantasma e spesso lo propone come “il più famoso di…” è questo è il caso di Monte Sant’Angelo, un borgo arroccato sull’altopiano del Gargano, con lo spetto di Bianca Lancia. Che questo sia l’ombra più famosa della Puglia è opinabile, ma la sua storia è affascinante