La ripartenza del divertimento è prevista, con tutte le cautele del caso, per il 10 febbraio. E il Circo Nero Italia, collettivo che fa divertire ed emozionare chi vive di sera e di notte, c'è. Eccome se c'è.

Già giovedì 10 febbraio la crew è protagonista di un dinner show tutto da vivere al Club Rosolino di Napoli (via N. Sauro 7, info 081764 9873) . In console c'è Bruno Barra mentre al microfono c'è l'MC Max Righi.

Venerdì 11 e sabato 12 febbraio invece il collettivo degli artisti di Circo Nero Italia si sposta al Cobra di Pietrasanta - Lucca (Piazza Matteotti 48, info: 05841716577).

Come raccontano gli artisti di Circo Nero Italia, "Questo non è il circo triste degli animali in gabbia e delle unghie tagliate, non è il circo meraviglioso che tiene a bocca aperta i bambini di tutto il mondo, e neppure quello struggente dei clown o nani che inciampano nella vita con le loro scarpe troppo grosse. Questo è il Circo della Musica e delle Passioni che urlano dentro, è il Circo della Notte!".

Circo Nero Italia, come dice il suo creatore ed art director Duccio Cantini, è e sarà sempre "uno spettacolo che non si limita al semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice. E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l'idea di aver vissuto un'esperienza unica, da conservare nel cuore. Cercherò, per quanto mi sarà possibile, di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi, siano essi interiori, inferiori o superiori."

CIRCO NERO ITALIA

392 069 5432

www.circoneroitalia.it

https://www.instagram.com/circoneroitalia/

