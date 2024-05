Tra le tante ipotesi da film thriller che ruotano intorno alla scomparsa di Emanuela Orlandi, la Commissione Parlamentare d'Inchiesta, che è cosa buona, giusta e ben accetta se dovesse scoprire la verità, farebbe bene e porre delle domande chiarificatrici ai familiari della cosiddetta Vatican Girl. Ammesso che lo abbiano già fatto, ma ne dubitiamo.

La domanda è semplice e banale: “Come era vestita Emanuela Orlandi il giorno della scomparsa?”. Potrà sembrare una domanda fuori luogo, ma non lo è affatto, perché non si è capito ancora come fosse vestita la ragazza al momento della sparizione. Non siamo noi a dirlo, ma sono i fatti, messi nero su bianco e conservati negli archivi sia della Procura di Roma sia dei quotidiani romani.

Mattina del 23 giugno 1983. Emanuela è sparita da un giorno. La sorella Natalina si reca alla polizia italiana per sporgere denuncia di scomparsa. Tra le tante cose, Natalina descrive anche l'aspetto fisico e l'abbigliamento della sorella: “Mia sorella Emanuela, corrisponde ai seguenti connotati: alta 165 circa, corporatura snella, viso regolare, capelli lunghi, lisci e castano scuri; occhi marroni e indossava pantaloni blu jeans con camicetta bianca.” Questo il testo della denuncia trasmesso poi alla Questura di Roma incaricata delle indagini.

Il pomeriggio dello stesso giorno Mario Meneguzzi fa il giro delle redazioni romane chiedendo di pubblicare anche lì l'annuncio della scomparsa della nipote. Il primo quotidiano ad accogliere la richiesta è Il Tempo che la mattina del 24 giugno se ne esce con questo trafiletto: “Una ragazza scomparsa. Si chiama Emanuela Orlandi, ha 15 anni e da oltre trentasei ore non dà notizie di sé. Emanuela è alta 1,60, capelli lunghi neri, indossa un completo jeans e una maglietta bianca a maniche corte”. Come si può notare, in questo annuncio al posto della camicetta descritta da Natalina Orlandi appare una maglietta.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché il 30 giugno Mario Meneguzzi, attraverso una tipografia di sua proprietà, La Piramide, fa stampare tremila manifesti che riempiono i muri di mezza Roma, con il volto di Emanuela Orlandi, la descrizione fisica e ovviamente l'abbigliamento: “Emanuela Orlandi è scomparsa. Al momento della scomparsa aveva capelli lunghi, neri e lisci, indossava pantaloni jeans, camicia bianca e scarpe da ginnastica”. Come per magia, ecco che qui la maglietta sparisce di nuovo per far posto alla camicetta.

La domanda è naturale: "Emanuela la sera della scomparsa aveva una maglietta o una camicia?". La risposta arriva da Raffaela Monzi, una delle ultime compagne ad aver vista da vicino Emanuela, prima che questa si volatilizzasse nell'aria, che nel corso di una intervista al quotidiano L'Unità, pubblicata il 19 luglio 1993, dichiara: “Ricordo ancora come era vestita Emanuela. Aveva una maglietta bianca e uno zainetto di cuoio sulle spalle”.

A questo punto una qualsiasi mente logica, fredda e non suggestionata da racconti in versione Stephen King si chiederebbe come mai ci furono queste strane contraddizioni sull'abbigliamento di Emanuela da parte dei suoi stessi familiari. Come è possibile, per esempio, che Natalina avesse parlato di una camicetta, Il Tempo di una maglietta e i manifesti di nuovo di una camicetta quando la Monzi aveva parlato di una maglietta. Qui non si vogliono fare allusioni, si citano solo fatti che la Commissione Parlamentare farebbe bene a chiarire anziché inoltrarsi solo su sentieri da guerre stellari, perché come recita un antico adagio: “Il diavolo spesso si nasconde nei dettagli”.