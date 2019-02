Nokia 9 PureView presentato ufficialmente: cinque fotocamere sul retro possono bastare?

Questo smartphone si è fatto desiderare, ma finalmente oggi è stato presentato. Il dispositivo in questione è il Nokia 9 PureView, il nuovo top di gamma secondo Nokia.

Le mode del momento nel mondo degli smartphone sono due: i display pieghevoli ed i fori nel display. Sul Nokia 9 PureView non c'è nessun display pieghevole (in stile Huawei Mate X o Samsung Galaxy Fold) e nemmeno fori nel display (come su Honor View 20), ma nella parte posteriore ci sono addirittura cinque fotocamere.

Secondo Nokia le cinque fotocamere del 9 PureView dovrebbero garantire una qualità fotografica davvero molto elevata.



Queste le altre caratteristiche del prodotto:

Display pOLED PureDisplay 5.99″ QHD+, aspect ratio 18:9CPU: Qualcomm Snapdragon 845GPU: Adreno 630RAM: 6GB LPDDR4XMemoria interna: 128GBSistema operativo: Android 9.0 PieConnettività: dual SIM, dual standby, 4G, WiFi 802.11, Bluetooth 5.0, Dual GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, NFC, ANT+Fotocamera posteriore: quintupla (2 RGB da 12MP, + 3 sensori monocromatici da 12MP), autofocus, flash LEDFotocamera frontale: 20MPBatteria: 3320 mAh con supporto alla ricarica rapida ed alla ricarica wirelessLettore di impronte digitali sotto il display, certificazione IP67