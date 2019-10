Una modalità di vendita davvero innovativa sarà inaugurata da De Wan il pomeriggio del prossimo Giovedì 24 ottobre.

Durante la Festa d'Autunno infatti anche i clienti più lontani saranno virtualmente presenti nella boutique De Wan di via Manzoni 44 a Milano tramite speciali Smart Glasses.

I bijoux De Wan, le borse in vera pelle Made in Italy, le nuove sciarpe, i cardigan e le prime proposte natalizie saranno così visibili in altissima definizione a tutti i suoi follower. Una speciale applicazione ne consentirà inoltre l'eventuale acquisto e la relativa spedizione.

Il progetto, partnership fra Elio S.r.l. e De Wan con Epson, Vodafone, Nexi, DHL ed Associazione Italiana Personal Shopper, restituisce centralità al rapporto fra il venditore e l'acquirente, libero di scegliere fra le innumerevoli proposte presenti in negozio. Un rinnovamento tecnologico che supera la rigida dicotomia fra una limitata offerta virtuale e la realtà. Finalmente protagonista, il visitatore online può così valutare le qualità anche umane del brand tramite confronto diretto. In anteprima da De Wan, questa idea costituisce anche un mezzo per accrescere l'occupazione e l'equità fiscale.

Inaugurazione Giovedì 24 ottobre ore 16 -19 in via Manzoni 44 a Milano

Contatti: info@dewanmilano.it 0276003018 3355476360

Nelle immagini: una borsa De Wan tramite Smart Glasses e l'elegante Francesca Caetani Lovatelli che li indossa con i suoi bijoux De Wan

Ufficio stampa: Francesca Lovatelli Caetani lovatelliccaetani@gmail.com