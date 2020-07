in promozione radiofonica il nuovo singolo della cantautrice

Shirley Di Vincenzo nasce a Gattinara un piccolo paese in collina.

La musica la rapisce fin dalla più tenera età coinvolta all’ascolto anche dal padre con i dischi dei Queen, degli Scorpions, Toto e tanti altri.

Crescendo aumenta sempre di più la sua passione per la musica e come spesso accade, per proporsi, inizia a partecipare a piccoli concorsi canori.

Ma il paese di provincia è piccolo, ha poco spazio per le esigenze artistiche di Shirley e allora il pensiero alle grandi città come Milano e Torino diventa costante.

La compagnia dell’olmo mette a disposizione dell’artista un palcoscenico per esibirsi in spettacoli di musical e da il via ad un radicale cambiamento oltre che artistico anche di vita.

I The vox rock band rappresentano un’altra esperienza della cantante, ma la voglia di emergere e di essere inequivocabilmente se stessa è tanta. Shirley ha bisogno di esprimersi e vuole essere leader di se stessa e delle sue aspettative artistiche.

L’incontro con il produttore musicale David Marchetti gli apre una ulteriore porta per farsi conoscere e dare inizio ad una operazione discografica e mediatica con la canzone #nobully che l’artista definisce la sua bambina.

Un esperienza diretta con il bullismo e un inno a ribellarsi, ad essere sempre se stessi comunque, anche quando ti dicono di essere uno zero.

#nobully è una chiave per aprire il lucchetto che il bullo impone alla sua vittima. #nobully e un grido per dire basta.



Attualmente in promozione con il nuovo singolo dal titolo “La tua stretta” scritta da Shirley con la collaborazione di Luigi Cerin anche regista dell’interessante videoclip.

