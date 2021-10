È considerata una delle peggiori strade del mondo, situata nella contea di Beaver, in Pennsylvania, un miglio di Kelly Road è il luogo di molte storie di fantasmi e leggende locali: bambini spettrali, animali docili diventano aggressivi, strani rituali, luci e rumori.

Le strade infestate sono un classico, ma Kelly Road in Pennsylvania è particolare, solo un tratto lungo circa un miglio, che attraversa la cittadina di Ohioville è stato teatro di numerosi fenomeni inspiegabili.

Quella porzione di strada è circondata da una foresta decisamente tetra, dalla quale, si dice, escano continuamente abbaglianti fenomeni luminosi e strani rumori. Insomma il posto ideale per un viaggio rilassante.

Ora è il momento di spostarci sulle sponde del fiume Ohio

Il Mystery Mile, il miglio maledetto, è proprio la porzione di asfalto della Kelly Road che attraversa Ohioville, un tratto di strada che ha una “cattiva aura”, dove animali all'apparenza tranquilli e pacifici, diventano improvvisamente violenti, senza una chiara ragione, aggredendo ed uccidendo qualunque cosa capiti loro a tiro, che siano automobili, altri animali o persone.

C'è di più, poco prima di entrare in città, c'è un bosco che di notte mette paura, naturalmente tutti i boschi la notte mettono paura, ma questo di più, perché il buio spesso è squarciato da improvvisi lampi di luce di dubbia origine e c'è chi giura di aver sentito strani rumori provenire dall'interno della foresta.

La maledizione di quella porzione di strada ha un'origine ben precisa, un racconto del luogo narra di una coppia morta, non si sa esattamente quando, proprio nei pressi di Ohioville dopo che la loro carrozza ebbe un incidente e si ribaltò a causa di qualcosa di non meglio definito che spaventò il loro cavallo.

A seguito dell’incidente la donna si spezzò il collo e morì all’istante, mentre l'uomo, forse il marito o il fidanzato, a seconda del tasso di morbosità di chi sta raccontando la storia, fu schiacciato dalla carrozza, ma non perì subito, rimase intrappolato e la sua fu una morte lenta e dolorosa.

Alcune persone hanno riferito di aver sentito chiaramente il rumore di una carrozza che si schianta e subito dopo grida di aiuto, ma di non aver mai visto nessuno.

Altri credono che i nativi americani abbiano maledetto la strada quando la terra è stata loro portata via dall’uomo bianco, al giorno d'oggi ci sono voci di rituali e attività di un culto non meglio definito, che si svolgono nelle foreste vicino a Kelly Road.

Diversi residenti di Kelly Road hanno riferito di apparizioni luminose di bambini vestiti con abiti coloniali o da pionieri, questi bambini sono descritti sempre con come espressioni arrabbiate, altri riferiscono di essere stati inseguiti lungo la strada.

In particolare, ci sarebbe un giovane ragazzo, sempre con l’espressione arrabbiata che si presenta nei cortili delle persone e guarda attraverso le finestre, un ex residente ha riferito di aver visto il ragazzo in piedi nella sua camera da letto.