Istat, fatturato e ordinativi dell'industria a maggio 2019

A maggio 2019, l'Istat stima in aumento sia il fatturato che gli ordinativi dell'industria nel nostro Paese.





In termini congiunturali, rispetto ad aprile, gli aumenti, sono nell'ordine del +1,6% e del +2,5%, con il fatturato che cresce grazie sia al mercato interno (+1,4%) che a quello estero (+1,9%) e gli ordinativi altrettanto, con un +2,5% per le commesse provenienti da entrambi i mercati.



Nella media trimestrale, il fatturato cresce del +1,3% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre gli ordinativi solo del +0,2%.



Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 22 come a maggio 2018), il fatturato totale cresce in termini tendenziali, rispetto a maggio 2018, solo del +0,3%, in seguito all'incremento del +1,1% di quello del mercato interno e di una riduzione del -1,3% per quello estero. Fa peggio però la stima degli ordinativi con una flessione del -2,5%, sia per il calo del -0,8% registrato sul mercato interno, che per quello del -5% di quello estero.