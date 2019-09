Quattro persone annegano in una vasca di liquami in una azienda agricola nel pavese

Arena Po, provincia di Pavia. Nell'azienda agricola dove si allevano bovini di proprietà di Prem e Tarsem Singh - due fratelli indiani di 47 e 45 anni - sono le 12:30, quando avviene l'incidente che causa la loro morte, insieme a quella di due loro dipendenti, anch'essi indiani.

Non è chiara, ancora, la dinamica di come si sia svolto l'incidente. Tutti e quattro gli operai sono caduti in una vasca di raccolta e decantazione dei liquami. Probabilmente, qualcuno vi è caduto e gli altri hanno subito la stessa sorte nel tentativo di prestare soccorso.

Due dei quattro corpi sono stati recuperati dopo poco tempo dall'incidente, mentre per gli altri due è stato necessario svuotare la vasca.

Secondo i dati forniti dalla regione Lombardia, all'inizio di settembre sono stati 41 i decessi legati a cause di lavoro, mentre per l'Inail sono più del doppio, con un incremento del 25% rispetto allo scorso anno.

"Una tragedia agghiacciante - ha dichiarato via social il segretario generale della CISL, Annamaria Furlan - che ci lascia tutti senza parole, la morte di 4 operai in un’azienda agricola nel Pavese. È una sconfitta per tutti. La sicurezza sul lavoro è la vera emergenza nazionale che il nuovo governo deve affrontare con urgenza e provvedimenti straordinari".