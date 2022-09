A partire dalle 12 di lunedì 26 settembre, i lavoratori autonomi iscritti all'Inps e i professionisti associati alle Casse di previdenza private potranno richiedere (sui siti dei propri Enti pensionistici) l'indennità da 200 euro prevista dal decreto Aiuti.

L'indennità da 200 euro, che potrà esser richiesta da domani, è stata introdotta per alleviare gli effetti dell'impennata dell'inflazione nel nostro Paese, raggiungendo così la platea degli occupati indipendenti che, nell'anno d'imposta 2021, hanno registrato un reddito complessivo inferiore ai 35.000 euro (complessivamente, si stima che si tratti di almeno 3 milioni di potenziali beneficiari).

All'indomani della pubblicazione in Gazzetta ufficiale del testo attuativo della misura, dunque, scatterà la chance di ottenere il bonus per chi ha redditi dai 35.000 euro in giù.



fonte Ansa