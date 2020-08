In base a quanto riportato dal Corriere della Sera, ripreso dai documenti disponibili presso la Camera di Commercio, Jorge Horacio Messi, il padre di Lionel, lo scorso 26 giugno ha aperto a Milano una società che ha come attività quella di "pubbliche relazioni e comunicazione", la cui sede è in via Joe Colombo, zona Porta Nuova, dove avrebbe anche acquistato un appartamento, proprio a pochi passi dalla sede dell'Inter, che si trova in viale della Liberazione.

Intanto il Barcellona, dopo la figuraccia con il Bayern, ha iniziato l'operazione rinnovamento, partendo - vedi un po' la novità - dall'allenatore. Sarà l'olandese Ronald Koeman il tecnico chiamato a risollevare le sorti del club blaugrana... naturalmente, avendo come punto fermo del suo progetto proprio Lionel Messi, secondo quanto da lui dichiarato.

Ma al campione argentino lo hanno detto?

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha parlato con il padre di Messi, che gli ha detto di aver apprezzato le parole di Koeman, ma che per quanto riguardava il futuro doveva parlare con suo figlio che, nel frattempo, è in vacanza e, ovviamente, irraggiungibile.

Bartomeu, a sprezzo del ridicolo, ha ricordato alla stampa che Messi ha una clausola rescissoria di 700 milioni di euro e che chiunque lo voglia acquistare quella è la cifra che dovrà sborsare. Il problema, però, è che si è dimenticato di ricordare che il contratto di Messi scade tra poco più di dieci mesi e se non verrà rinnovato il campione argentino sarà libero di trovarsi un'altra squadra... quando avrà compiuto 34 anni.

Con queste premesse si può dire fin d'ora che Messi arriverà all'Inter? All'estero non si pongono neppure la domanda, indicando come possibili destinazioni il Paris Saint Germain, dove ritroverebbe Neymar, o il Manchester City dove ad allenarlo sarebbe l'amico Guardiola.

Pertanto, quale sarà la squadra di Messi per la prossima stagione è impossibile saperlo, ma quel che sembra sempre più probabile è che non sarà il Barcellona.