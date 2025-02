Questa poesia di Roberto Gianolio evoca un'atmosfera di dolce nostalgia e di speranza legata al primo amore. La figura della donzella, che scende lentamente le scale, simboleggia non solo un momento di attesa, ma anche il passaggio da un'età di spensieratezza a una fase più matura della vita. I "mirti fioriti" rappresentano la bellezza e la freschezza dei sentimenti, mentre l'orizzonte "pieno di colori" suggerisce un futuro ricco di possibilità, ma anche incerto.

La poesia colpisce per la sua delicatezza e per la capacità di trasmettere l'emozione di un amore giovane, con tutte le sue incertezze e meraviglie. La donzella, pur essendo piena di gioia, per l'incontro imminente, è consapevole della fugacità di quel momento, come dimostra la sua nostalgia.

La tensione, tra l'attesa e il desiderio di abbracciare il suo amato, crea una sensazione di sospensione temporale, tipica delle emozioni forti e delle esperienze formative del primo amore.

La composizione poetica “La Donzella”, di Roberto Gianolio

La donzella, con passo lieve,scende le scale del suo paese.Porta con sé mirti fioritipensando che per la festapotrà metterseli addossoper agghindarsi per la sera.Quanti sogni ha nella mentee ricorda i compagni con cui ballavanella bella età in cui viveva.Si guarda attorno e vede da lontanoun orizzonte pieno di colori.La sera si imbruna sulla terramentre lei sente una nostalgiache la tiene piena di gioia.È il primo amore che prova.Tutto può cambiare, perchénon ha certezze nella vita.Lui attende in fondo alle scaleaspettando di abbracciarla,è il suo primo amore che lo ha stregato,e ha nel cuore dolci pensieri.La donzella scende le scale lentamentenon per farlo attendere, ma per sentirenel cuore che l’amore si sviluppi.Lasciandola felice solo al pensiero di vederloLa fantasia galoppa, il cuore batte forte,Vita mia, che farò se lo vedessi e lo abbracciassi?