Comunità Montana Gelbison Cervati: danno erariale di 355mila euro

Illegittimità e inefficienza che ha consentito il reiterato conferimento di più incarichi retribuiti di natura amministrativa e legale a uno stesso professionista.

La Guardia di Finanza del Comando provinciale di Salerno al termine di una indagine coordinata da Michele Oricchio, procuratore regionale della Corte dei Conti per la Campania, ha segnalato un complessivo danno erariale di oltre 350mila euro causato nell’ultimo quinquennio dai vertici politici e burocratici della Comunità Montana “Gelbison e Cervati” con sede a Vallo della Lucania.



L’operazione condotta dai finanzieri della Tenenza di Vallo della Lucania ha attenzionato diversi gestori e in particolare il conferimento di incarichi esterni all’ente locale. Dalle indagini condotte dalle Fiamme Gialle è emerso un quadro gestionale caratterizzato da perdurante illegittimità e inefficienza che ha consentito il reiterato conferimento di più incarichi retribuiti di natura amministrativa e legale a uno stesso professionista peraltro già convenzionato con l’ente come segretario generale per un complessivo esborso di 355mila euro.

Si tratta – secondo la Corte dei Conti – di un danno alle finanze della Comunità montana in quanto sicuramente evitabile con una maggiore attenzione nell’uso delle risorse umane e pubbliche disponibili.