Il teatro, da sempre, rappresenta un mezzo unico per esplorare le emozioni e i sogni delle persone. "Il Calamaro Gigante", adattamento dal romanzo omonimo di Fabio Genovesi e diretto da Carlo Sciaccaluga, incarna perfettamente questo spirito di scoperta e di introspezione. Il palcoscenico diventa così un luogo d'incontro tra la realtà e il fantastico, tra il quotidiano e l'avventuroso, raccontando una storia che risuona con le esperienze universali di amore, perdita e ricerca del significato della vita.

La trama segue Angela, una donna bloccata in una vita che le appare irta di ostacoli e priva di gioia. La sua esistenza è una lotta tra i sogni giovanili e le aspirazioni soffocate dalle rigidità della società. Un viaggio di ritorno a Milano si trasforma in un evento catastrofico quando, travolta da un'onda impossibile, viene trascinata in un vortice fatato, dove incontra Montfort, un personaggio strano e antiquato. Questo incontro segna l'inizio di un'avventura che, sebbene fantastica, porta alla luce questioni reali e critiche della nostra società.

La scelta di Fabio Genovesi di utilizzare il Calamaro Gigante come simbolo centrale non è casuale. Questo essere mitologico, lungo millenni considerato una mera leggenda, rappresenta le paure e le meraviglie che abitano l’animo umano. Così come il calamaro, anche i protagonisti e i personaggi che incontrano lungo il loro cammino sono spinti da un desiderio di esplorazione e di scoperta, in un mondo che spesso cerca di limitarli. Attraverso le avventure di Don Francesco Negri, Tommy Piccot e altri, il racconto sgretola le barriere delle convenzioni sociali, invitando lo spettatore a riflettere sulla bellezza dell'esistenza e sul coraggio necessario per abbracciarla.

La regia di Carlo Sciaccaluga riesce a catturare l'essenza di questo messaggio attraverso una combinazione di scenografie elaborate, coreografie accattivanti e una colonna sonora evocativa composta da Rocco Tanica e Diego Maggi. La messa in scena è un tripudio di colori e suoni che coinvolgono il pubblico, immergendolo in un'atmosfera magica e onirica. Ogni scena è costruita con attenzione ai dettagli, creando un ponte tra il reale e il fantastico. La sapiente progettazione di luci di Gaetano La Mela contribuisce a dare vita a momenti di grande impatto visivo, mentre le creature marine ideate da Alessandro Baronio amplificano la sensazione di meraviglia e scoperta.

Le performances degli attori, tra cui Marco Buldrassi e Sofia Galvan, sono memorabili; riescono a infondere autenticità e profondità nei rispettivi ruoli. Ogni attore porta sul palco una fragranza di vita reale, rendendo i loro personaggi credibili e sfaccettati. Angela, interpretata con maestria, rappresenta l’archetipo della donna moderna intrappolata tra le aspettative sociali e i desideri interiori, rendendola immediatamente riconoscibile agli occhi del pubblico. Monfort, con il suo charme enigmatico, costituisce un contrappunto perfetto, ed insieme incapsulano il conflitto tra passato e presente, tra sogno e realtà.

Un altro aspetto notevole del lavoro è la varietà di linguaggi narrativi utilizzati. Oltre alla recitazione, il teatro si arricchisce di elementi visivi, musicali e danzati, creando una narrazione multidimensionale che stimola i sensi. La danza, in particolare, diventa un linguaggio di espressione delle emozioni più profonde, rappresentando il flusso delle onde e il movimento della vita. In tal modo, lo spettacolo esalta l’universalità dei temi trattati, facendo sì che ogni generazione possa sentirsi coinvolta e interpellata.

In un contesto storico e culturale in cui il sogno sembra lontano, "Il Calamaro Gigante" ci invita a riscoprire il potere dell’immaginazione e del coraggio. La storia di Angela e Montfort serve da metafora per la nostra ricerca di autenticità in un mondo che spesse volte appare grigio e opprimente. I viaggi nel tempo e nello spazio che affrontano riflettono le episodiche battaglie quotidiane di chiunque tenti di vivere una vita autentica, piena di significato.

Una delle lezioni più importanti che traspare da questa opera teatrale è che la vera essenza della vita risiede nella capacità di sognare. Il calamaro gigante, quindi, non è solo un mostro marino, ma diventa simbolo di speranza e possibilità; un invito ad accogliere l'impossibile e a danzare con il caos della vita. Se riusciamo a vedere il calamaio nel nostro orizzonte, nulla è davvero irraggiungibile. Questo messaggio, potenziato dall’interpretazione colorita e dalla messa in scena coinvolgente, rimanda a una verità fondamentale: la vita è fatta di avventure, e noi siamo i navigatori della nostra esistenza.

Infine, "Il Calamaro Gigante" non è solo un'opera d'arte teatrale, ma un'esperienza emotiva che invita a riflettere sulle nostre paure e sui nostri desideri più profondi. Proprio come le onde del mare possono portare a scoperte straordinarie, così il viaggio di Angela e Montfort ci ricorda che il coraggio di affrontare l'ignoto può rivelare verità sorprendenti e bellezze inaspettate. La magia del teatro è tutto qui: trasformare una storia in un’esperienza che risuona con il cuore e la mente, portando a una nuova consapevolezza di noi stessi e del mondo che ci circonda.

"Il Calamaro Gigante" è un’opera che va oltre il semplice intrattenimento. È un manifesto di speranza, un’esplorazione della condizione umana, e un inno alla bellezza e alla meraviglia della vita. Con tutte le sue sfide e le sue opportunità, il viaggio di Angela e Montfort ci ricorda che ogni giorno è un invito a scoprire, a sognare, e, soprattutto, a vivere.

Enfi Teatro e Teatro Nazionale di Genova presentano

Dal 10 al 16 febbraio 2025

feriali ore 20,45 - domenica ore 15,30

ANGELA FINOCCHIARO BRUNO STORI

IL CALAMARO GIGANTE

dal romanzo omonimo di Fabio Genovesi

adattamento di Fabio Genovesi, Angela Finocchiaro e Bruno Stori

regia Carlo Sciaccaluga

Musiche Rocco Tanica e Diego Maggi

con

Marco Buldrassi, Simone Cammarata, Sofia Galvan, Stefania Menestrina

Caterina Montanari, Francesca Santamaria Amato, Beniamino Zannoni

scene e costumi Anna Varaldo

disegno luci Gaetano La Mela

Video Willow production (regia Niccolò Donatini) e Robin Studio

Ideazione creature marine Alessandro Baronio

Sartoria teatrale Quindi Cooperativa Sociale e di Comunità Nanina

Direttore di allestimento Daniele Donatini

Assistente scenografa Nina Donatini

