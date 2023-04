Secondo le ultime proiezioni demografiche pubblicate da Eurostat, la popolazione dell'UE diminuirà del 6% tra il 1° gennaio 2022 e il 1° gennaio 2100, con un calo complessivo di 27,3 milioni di persone.

Dopo la diminuzione nel 2020 e nel 2021 a causa degli impatti della pandemia di COVID-19, la popolazione dell'UE aveva iniziato a risalire nel corso del 2022, ma la tendenza per fine secolo è comunque vista in diminuzione.

A seguito dell'afflusso massiccio di rifugiati dall'Ucraina nell'UE a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, si stima che la popolazione dell'Ue abbia raggiunto i 451 milioni di persone il 1 gennaio 2023. Inoltre, si prevede che raggiungerà il picco di 453 milioni nel 2026, prima di scendere a un livello previsto di 420 milioni nel 2100.

La percentuale di bambini e giovani (di età compresa tra 0 e 19 anni) nella popolazione totale dovrebbe diminuire dal 20% all'inizio del 2022 al 18% entro il 2100. Analogamente, la percentuale di persone in età lavorativa (di età compresa tra 20 e 64 anni) anni) della popolazione totale dell'UE dovrebbe diminuire dal 59% nel 2022 al 50% nel 2100.

Al contrario, la percentuale di gruppi di età più avanzata (65 anni o più) nella popolazione totale dell'UE dovrebbe aumentare. La quota di persone di età compresa tra 65 e 79 anni dovrebbe infatti crescere di 2 punti percentuali dal 15% all'inizio del 2022 al 17% nel 2100, mentre la quota di persone di età pari o superiore a 80 anni dovrebbe più che raddoppiare, dal 6% al 15%.





La piramide della popolazione dell'UE

(immagine ad inizio articolo)

Nel 2022, la piramide della popolazione dell'UE mostra già la forma associata a lunga aspettativa di vita, bassi tassi di mortalità e bassi tassi di natalità: le quote più elevate della popolazione sono costituite da persone in età lavorativa sopra i 50 anni, mentre le quote di giovani sotto i 20 anni sono notevolmente più piccoli.

La piramide del 2100, osserva Eurostat, mostra chiaramente lo sviluppo verso una società che si restringe e invecchia: la diminuzione della quota di bambini e giovani sotto i 20 anni e di quelli in età lavorativa è solo parzialmente compensata dall'aumento della quota di persone di età pari o superiore a 65 anni. Contrariamente al 2022, la piramide non inizia a contrarsi dopo i 55 anni, ma rimane relativamente stabile fino a circa 85 anni.

Al vertice della piramide proiettata per l'anno 2100, la fascia di età pari o superiore a 100 anni si allarga, con le donne di età pari o superiore a 100 anni che dovrebbero rappresentare lo 0,3% della popolazione totale nel 2100 contro lo 0,02% nel 2022.