Proseguono i lavori di rivitalizzazione urbana della viabilità, consistenti nella scarificazione, bitumatura e modifica di quota nel piano di posa di alcuni pozzetti d’ispezione e caditoie stradali.

Dopo gli interventi in via Acqueviole e San Paolino gli operai della ditta appaltatrice hanno portato a compimento la bitumatura di parte delle vie Botteghelle, Fiumarella e Leone II Papa, eliminando anche le criticità presenti a San Marco, dove sorgono la chiesa e il centro sociale.

L’Amministrazione ha reso noto che l’intervento in via del Marinaio è stato differito, poiché si attende l’esecuzione di lavori da parte dell’ENEL già programmati per evitare di dover, dopo la bitumatura, procedere ad un taglio stradale, che vanificherebbe quanto fatto.

In linea col trend nazionale continua il calo di positivi a Milazzo: oggi ben sessanta in meno rispetto a ieri e quindi il dato riportato dalla piattaforma dell’USCA è di 447 persone ancora contagiate dal virus. Continua a crescere il numero dei guariti, anche se si registrano ancora dei contagi.