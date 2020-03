Sembra che la terra stia recuperando il suo strato di ozono per noi preziosissimo, in quanto blocca le radiazioni ultraviolette del sole che altrimenti ci ucciderebbero.

L'ozono lo ritroviamo in una zona della stratosfera chiamata "ozonosfera", situata tra i 15 ei 50 km dalla superficie terrestre. In questa zona le molecole di ossigeno O2 si trasformano in O3 grazie all'effetto delle radiazioni solari.

È proprio questa trasformazione, questa reazione, che assorbe l'energia dei raggi ultravioletti impedendo che proseguano verso la terra e chi la abita. E lo strato di ozono è la zona più minacciata dagli inquinanti terrestri e da alcune cattive abitudini "umane".

I livelli di ozono erano scesi a un livello così preoccupante che un accordo del 1987, noto come Protocollo di Montreal, ha posto fine in tutto il mondo all'uso di sostanze che ne riducono lo strato (ODS). Un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Nature , mostra che il protocollo di Montreal ha avuto successo".



Fonte:

Nature, 25/03/2020

www.nature.com/articles/s41586-020-2120-4