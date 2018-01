Cost Disco Restaurant Milano: Casa Smaila's, Friday Night Party e La Musica è Servita

Giovedì 25 gennaio al Cost tornano Umberto e Rudy Smaila per Casa Smaila's, il dinner show da cantare e vivere con gli amici con il sorriso sulle labbra. Umberto, Rudy ed i loro musicisti mettono in scena uno spettacolo ricco di improvvisazioni, ospiti e sorprese, dedicato ai grandi successi italiani dagli anni '60 ad oggi. Alla cucina, davvero eccellente, pensa invece la brigata del Cost, uno dei pochi spazi milanesi e non solo in cui è possibile cenare alla carta godendosi anche un intrattenimento di qualità assoluta, perfetto un pubblico giovane e pure per un pubblico adulto. Non mancano poi proposte di menu guidato, per i gruppi o per chi vuol scoprire pian piano la cucina di questo storico locale.

E dopo cena che si fa? Si continua a ballare con la musica live del Cost e più tardi, fino al mattino, con i dj di questo spazio, professionisti del ritmo che sanno spaziare attraverso ogni genere musicale per regalare ore di relax al pubblico del locale.

Ovviamente, come ogni settimana, al Cost si continua a muoversi a mangiare molto bene in compagnia e poi a muoversi a tempo e con stile anche venerdì 26 gennaio 2018 con Friday Night Party e sabato 27 gennaio con l'appuntamento La Musica è Servita.

Il programma del Cost di Milano è decisamente invitante: aperitivo dalle 20, cena dalle 21, dinner show dalle 21 e 30 con musica live e dj set alle 1 e 30. Aperitivo e serata € 15,00 (servizio guardaroba, una consumazione e ricco buffet); cena alla carta oppure menù guidato a € 40,00 (possibilità di scelta tra carne e pesce: antipasto, primo, secondo, acqua, caffè, una bottiglia di vino ogni 4 persone); ingresso dopocena € 20,00 con una consumazione. Parcheggio convenzionato (buono da ritirare in cassa) 25 Park, Piazza XXV Aprile 16/A.

Ristorante Cost

Lunch, Dinner, Music and Drinks

0262690631 info@ristorantecost.it

Whatsapp 333 8888252

via Tito Speri 8 Milano

www.facebook.com/CostDiscoRestaurantMilano

www.ristorantecost.it