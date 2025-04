Dal Taccuino #50

Tentiamo di vedere oltre il velo imposto dalla cultura e dal linguaggio, verso un'idea di esistenza radicalmente unitaria.

Se tutto è non vita, allora siamo parte di un'unica sostanza in continuo divenire, e l'intero concetto di essere vivente è solo una narrazione temporanea.

