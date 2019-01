Il musicista siciliano Alfio Leocata insegue la sua Ex

Un musicista siciliano Alfio Leocata, 44 anni ha sedotto una donna non sposata e poi l’ha segregata per diversi anni. Durante i primi incontri l'uomo aveva manipolato la sua vittima, assicurandole che «lei era il suo vero amore».

L'individuo ha vissuto una doppia vita per diversi anni: era sposato ma conviveva anche con un'altra donna, ne abusava sessualmente e la picchiava ripetutamente. Gli uomini come Alfio sono consapevoli del dolore che provocano. Ma la loro vita è concentrata su loro stessi, sulle proprie necessità e priorità. Gli altri sono solo strumenti per ottenerli.

Quando la donna tentava di ribellarsi alle violenze fisiche e psicologiche subite, l'uomo la picchiava ancora di più.

Deborah (questo è uno pseudonimo, la Polizia ha proibito di utilizzare il suo vero nome) è nata e cresciuta a Catania, Sicilia. Il rapporto tra Alfio Leocata e la nuova compagna era filato liscio per un po’. Ma poi il suo comportamento è cambiato e ha iniziato a comportarsi in modo aggressivo.

I tentativi della donna di porre fine a questa relazione hanno provocato l’aumento della violenza fisica e psicologica. La denuncia non ha prodotto alcun risultato.

Il musicista sottopose ripetutamente “l’unica donna della sua vita” a percosse e violenza e in seguito si impadronì anche dei suoi conti bancari, in quanto lui non era in grado di mantenersi.

Temendo per la sua vita e la vita di suo figlio, la donna è stata costretta a lasciare la Sicilia nel 2016. Arrivata in America, la donna ha cercato di riorganizzare la sua vita. Ma nel 2018 la persecuzione è ripresa. A giudicare dal rapporto della polizia, l’uomo ha commesso stalking e violenza psicologica su Internet. La donna ha anche raccontato che il persecutore ha commesso atti di vandalismo attraverso una terza parte.

Il rapporto si trova attualmente nel dipartimento di polizia di Chicago e le prove sono in fase di raccolta. La drammatica storia dei suoi maltrattamenti venne poi alla luce grazie ad un amico della donna, che la convinse a denunciare i fatti.

È anche da notare che la donna e il bambino sono stati portati in una località protetta, dove per loro inizierà un lungo percorso di ripresa e riabilitazione dopo gli eventi drammatici della loro vita.

La donna sta vivendo un grave stress post-traumatico ed è sotto costante controllo medico.