Il Gruppo Facebook “Diplomati Magistrali per le GaE” lancia un aut aut al Governo Conte e al Parlamento: “O si interviene a risolvere la vertenza dei maestri Diplomati Magistrali oppure bloccheremo gli scrutini di fine anno”.

Questi docenti chiedono un intervento risolutivo della loro questione (riconoscimento del diritto alle GaE/ assunzione della Graduatorie di Istituto, in pratica il ripristino del doppio canale di reclutamento), visto che negli anni tra contraddittori interventi della magistratura amministrativa e ordinaria (a migliaia di essi è stato riconosciuto il diritto al ruolo, grazie all’inserimento a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento e agli altri invece è stato negato lo stesso trattamento- e il tutto senza alcun criterio cronologico, di servizio o altro, ma per mera “fortuna”) che hanno creato oggettive disparità e interventi del legislatore (si veda quello avutosi nel 2018 con il decreto Dignità dell’allora Ministro Bussetti) che hanno acuito tale disparità sono ancora in bilico e senza certezza per il loro futuro.

Parliamo di una categoria di docenti che da anni porta avanti la scuola primaria e la scuola dell’infanzia italiana, la porta avanti con uno stipendio assai modesto, dunque svolgono la loro professione animati unicamente dalla passione.

Saprà la politica porre fine una volta per tutte alla discriminazione/disparità di trattamento, ribadiamo oggettiva, che stanno subendo i maestri diplomati magistrali?

Una cosa è certa: la determinazione di questi maestri nel lottare per un proprio diritto è davvero ammirevole.