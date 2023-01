Il suo nome è Paolo Amato, è un commercialista di Palermo che da diversi anni conduce una battaglia legale per fare valere i suoi diritti. Nella primavera dell’anno scorso ha creato un video blog su Youtube, intitolato: “Amato e Odiato – un uomo che cerca giustizia”, per raccontare la sue vicende giudiziarie.

Abbiamo conosciuto Paolo Amato la scorsa estate, quando pubblicammo un articolo su NewSicily.it riguardante le sue disavventure, e la sua ferrea determinazione ad andare avanti per far conoscere la verità dei fatti in cui è stato coinvolto suo malgrado.

Negli ultimi giorni abbiamo voluto conoscere meglio i dettagli di una storia, in cui sono presenti fatti reali che hanno dell’incredibile, dato che emergono gli strati superficiali di quella che appare come una giustizia malata nel sistema giudiziario italiano.

È la storia di un uomo che deve affrontare situazioni derivanti da accuse infondate, ripetuti colpi di scena, vittorie dal sapore amaro, in cui emerge l’incrollabile determinazione ad andare avanti, nonostante le difficoltà...una storia che siamo lieti di raccontare attraverso la nostra intervista al suo protagonista: Paolo Amato.