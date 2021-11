E il titolo dell’evento esclusivo per il Team Italia Incruises, di formazione e presentazione del Club Incruises, che si svolgerà a Matera il 4 dicembre 2021 nella sede dell’hotel MH Matera in Borgo Venusio cui parteciperanno membri /partnership italiani ed esteri.

Creato dall’americano Michael Hutchinson nel 2015 a Miami, il club internazionale esclusivo dal nome "INCRUISES", che vanta all’attivo circa 1 milione di persone in 190 paesi nel mondo, è una community di viaggiatori, che offre vantaggi e opportunità ai propri soci, tramite una geniale formula algoritmica, di effettuare crociere di lusso rendendole più accessibili, convenienti e anche redditizie per milioni di persone.

Il Club non è un’ agenzia di viaggio né vende pacchetti di singole crociere, ma promuove uno stile di vita per migliorare la qualità della stessa, offrendo l’opportunità di commercializzare la propria esclusiva affiliazione al club crocieristico tramite il passaparola. L’iscrizione al Club su invito dà accesso ad una piattaforma personalizzata nella quale si depositano mensilmente su un proprio conto 100 cruises dollars che contemporaneamente diventeranno 200 cruise dollars perché InCruises accredita 2 Cruises Dollars per ogni dollaro versato.

I Cruise Dollars sono crediti di potere di acquisto che i membri del Club possono utilizzare per prenotare ed acquistare crociere convenzionate con le maggiori compagnie internazionali come, MSC, Norvegian, Costa, Princess ed altre risparmiando il 50% sul prezzo reale delle stesse. Nell’analizzare ed osservare le linee operative che sviluppano e realizzano le finalità del progetto Incruises Club, la scrivente Maria Gabriella Lavorgna, Pres Fondatrice del Mandir della Pace, la Fondazione no profit che promuove iniziative su tematiche socio culturali atte a determinare nuovi parametri per lo sviluppo di una Civiltà di Pace, ha colto e posto in evidenza le peculiari caratteristiche filantropiche e di utilità socio-culturali e umanitarie del progetto stesso, nell’ottica e in considerazione che Il Turismo è lo strumento più idoneo per educare l' umanità al sentimento di PACE .

Il Turismo favorisce il dialogo, la comunicazione ,il confronto e lo scambio con differenti razze, fedi , usi e costumi sociali - il Turismo è conoscenza dell’Essere Umano , per amare ed accettare tutto il meglio che c’è nel "diverso” - il Turismo è sviluppo di cultura di Pace perché dove c’è cultura c’è “PACE”. Il viaggio, a prescindere dalle mete prescelte, per definizione è sempre un’ esperienza da cui trarre i benefici di nuove energie che investono corpo e spirito.

Un viaggio può fare miracoli, un viaggio può aiutare a ritrovare se stessi nel favorire l’introspezione, sviluppando un’espansione di coscienza alla scoperta dei valori universali esistenti nell’animo umano quali l’Amicizia, l’Amore, la fratellanza, la solidarietà tra Popoli da Oriente ad Occidente. Tutto ciò si rispecchia negli intenti del progetto Incruises, come si evince dalle dichiarazioni del Presidente Michael Hunchinson, che di seguito qui riportiamo, nel definire il progetto una Missione.

"La nostra Mission è di far si che possano andare IN CROCIERA più persone possibili, le meno abbienti, rendendole felici. Noi Creiamo risorse economiche per acquistare crociere di lusso a prezzi accessibili per i nostri membri, che grazie alla nostra offerta esclusiva risparmiano denaro, si divertono e si fanno coccolare viaggiando per il mondo nonché esperienze di Viaggi Intelligenti alla scoperta del mondo e delle sue fantastiche DESTINAZIONI . Distribuiamo i versamenti delle quote associative commutandoli in innovativi Crediti Crociera, i quali raddoppiano il potere d'acquisto dei propri risparmi per le vacanze e che permettono di vivere esperienze di crociere memorabili. Un'opportunità di affari Esclusiva e di Vasta Portata che migliorano la qualità della vita di Milioni di PERSONE in tutto il mondo.. Sosteniamo importanti cause solidali in tutto il mondo, come l'iniziativa Make-A-Wish. Realizza Un sogno. Sosteniamo le navi mercantili con un contributo annuale. La ONG Mercy Ships che gestisce attualmente la più grande nave ospedale non governativa del mondo, in grado di fornire aiuti umanitari come assistenza sanitaria gratuita, progetti di sviluppo sociale, educazione sanitaria sul territorio, programmi di salute mentale, progetti agricoli e cure palliative per malati terminali. Mercy Ships è intervenuta in più di 57 nazioni in via di sviluppo e 18 nazioni sviluppate in tutto il mondo, e attualmente si concentra sui paesi dell'Africa. Eleviamo la qualità del tempo libero offrendo viaggi che regalano momenti speciali e significativi insieme alla famiglia e agli amici. Siamo il club crocieristico più importante del mondo che aiuta a godere di una vita migliore e nel frattempo rende il mondo un posto migliore. i nostri Membri e Partner sono per noi come una famiglia! Noi, come azienda, valiamo solo quanto il valore che creiamo per i nostri Membri e Partner".

QUELLI CHE VIVONO PER AIUTARE GLI ALTRI: inCruises® è stata fondata sullo spirito di gratitudine e di donazione. Siamo grati di poter raggiungere i nostri obiettivi con passione sulle cause che abbiamo deciso di sostenere. Il DNA della nostra azienda è di persone buone e oneste che attireranno altre persone buone e oneste con valori simili di autenticità e trasparenza . Noi promuoviamo divertimento! Non solo abbiamo un prodotto che offre divertimento, ma il nostro prodotto è pura gioia di vivere. inCruises® lavora molto per creare un'atmosfera di divertimento e intrattenimento per i nostri Membri e Partner. LA RICERCA APPASSIONATA DI GRANDI SOGNI E I SOGNATORI CHE OSANO REALIZZARLI: inCruises® vuole essere la piattaforma da utilizzare affinché i sogni diventino realtà!





Maria Gabriella Lavorgna Pres. Fondazione no profit “Il Mandir della Pace - www.shantimandir.eu