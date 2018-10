Libro e Film per Halloween 2018

Halloween, la notte più paurosa dell'anno è alle porte, e quale modo migliore di passarla se non sul divano con una maratona di film, libri e popcorn?

A tal proposito, abbiamo scelto per voi un libro e un film imperdibili, per una notte da brividi! Si tratta del libro LA BAMBINAIA di Marco Tiano (Fazi editore) e del film THE CONJURING.

Non abbiamo scelto dei titoli nuovi, ma due storie dove la suspense vi terrà inchiodati al divano. Fiato sospeso, brividi lungo la schiena, tensione, sudori freddi (e anche qualche coperta sugli occhi). Ecco, cosa ci vuole per la notte più paurosa dell'anno. Due storie thriller horror da non perdere, due ghost story da oscar. Questa è la nostra accoppiata vincente per un Halloween da brividi... e vi assicuriamo che resterete svegli tutta la notte. (Gruppo "Love Libri & Film")