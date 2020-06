Solo qualche giorno fa, dalle pagine di InVoga Magazine, scoprivamo una collezione fantastica della nota azienda spagnola Desigual, un articolo tanto piacevole quanto interessante, proposte infinite per un look completo, da capi basic come degli short ma di jeans a canotte floreale e tanto di più.

Lo stile Desigual si è sempre contraddistinto proprio per questo suo modo di proporsi al cliente con capi dalle linee piacevoli e colori caldi, allegri estivi!!! Entrare in un negozio Desigual è diverso il concetto di stile che hanno si differenzia per tutto, le collezioni proposte sono sempre più all’avanguardia! InVoga Magazine non ama ripetersi oppure proporre la solita minestra, se notate bene anche il Fashion Magazine esplode di colore, che sia estate si percepisce proprio anche online, con articoli stupendi e piacevoli.

Ma torniamo a noi, anzi a Desigual che ha deciso di stupire proprio tutti, con la stagione saldi, presenti online infatti sono iniziati da questa sera alle ore 20.00 i favolosi Saldi fino al 50% su Donna, uomo, bambino e accessori. Dite la verità non ci contavate proprio in questo momento vero?

Il conto alla rovescia era cominciato da questa mattina ed in poche ore il tram tram mediatico, è stato incredibile, basti pensare che nella sola giornata di oggi qui in redazione abbiamo ricevuto migliaia di messaggi, giunti a noi con qualunque mezzo, ecco svelato il motivo del perché non abbiamo affatto resistito alla tentazione di realizzare questo articolo a quest’ora della notte, dedicato a tutte voi che andate a letto tardi e che avete tanta voglia di realizzare dello shopping very glam a prezzi a dir poco fenomenali.

Uno dei vantaggi di approfittarne subito, è legato al fatto che state pur certe di riuscire a trovare tutte le taglie di qualunque capo o accessorio andiate in cerca, perché dai prossimi giorni in poi, la situazione si potrebbe complicare a causa del sempre elevatissimo numero di richieste e di vendite.

InVoga Magazine come sempre mette al primo posto l’esigenza del cliente, per questo motivo si differenzia molto dagli altri Magazine, proponendo all’utente finale non solo una fredda gallery ma una selezione degli abiti, accessori con tanto di descrizione e costi. Questo il principio fondamentale del gruppo editoriale online che da sempre si è distinto, voler consigliare gli utenti ed accompagnarli in uno shopping sano!

Lo sconto Desigual è fino al 50%, seguite le indicazioni presenti nell’articolo e per ogni informazione è a vostra disposizione un’intera redazione pronta a rispondere ad ogni vostra domanda!.

I Saldi iniziano con Desigual… su InVoga Magazine.