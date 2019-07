Matthijs de Ligt va alla Juventus per 75 milioni di euro

Considerato che non ha neppure 20 anni, i 75 milioni di euro pagati dalla Juventus per l'ex capitano dell'Ajax Matthijs de Ligt non sono certo una sciocchezza, anche per la Juventus.

Va comunque considerato che de Ligt se lo sono conteso squadre del livello di Manchester United, Barcellona e Paris-St Germain... senza dimenticare che è stato protagonista nel consentire alla sua ex squadra di raggiungere la semifinale di Champions della scorsa stagione.

Pertanto, anche se di campione affermato non si può parlare, certo è che de Ligt ha tutti i requisiti per diventarlo, dopo aver vinto Eredivisie (la Serie A olandese), Coppa d'Olanda ed esser stato finalista nell'edizione 2017 dell'Europa League.

Nonostante il ruolo di difensore centrale, De Ligt ha segnato 8 gol nelle 77 presenze del campionato olandese.

De Ligt non è il primo olandese ad approdare alla Juventus e finora, nonostante i calciatori "arancioni" non siano stati numerosissimi, solo il "pitbull" Davids è stato l'unico tra loro a lasciare un ottimo ricordo. Persino il portiere Edwin van der Sar, che successivamente vinse la Champions League con il Manchester United, alla Juventus non fu certo indimenticabile.

Vedremo, pertanto, nei prossimi mesi se de Ligt potrà esser considerato il futuro della difesa bianconera.