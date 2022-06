Avviati questa mattina dalla zona balneare di Bastione i lavori di manutenzione dei manufatti e la sostituzione delle docce poste sull’arenile di Ponente e di Levante.

L’intervento consisterà nella demolizione dei manufatti, che in atto rappresentano le docce esistenti, e la realizzazione nelle docce sprovviste di adeguati scivoli finalizzati all’abbattimento di barriere architettoniche, che ne impediscono, limitano o rendono difficoltoso l’utilizzo da parte di persone con limitata capacità motoria e sensoriale; quindi saranno collocate 81 nuove docce in resina colorata in massa, a riscaldamento solare, completa di accessori (soffione, miscelatore e lavapiedi) in ottone e ABS cromato, installate sul manufatto esistente; inoltre saranno effettuati lavori di pavimentazione e finitura degli stessi.

“Un progetto, che si inserisce nell’ambito della riqualificazione dell’intero litorale di Ponente, meta di migliaia di presenze giornaliere sia residenti, che turisti, che nella stagione estiva utilizzano le nostre spiagge. – afferma l’Assessore Santi Romagnolo – Un primo passo di quella pianificazione, già peraltro presentata a Palermo per ottenere le risorse necessarie, attraverso la quale l’Amministrazione vuole cambiare il volto anche di quello straordinario water front che rappresenta un importante biglietto da visita di Milazzo”.