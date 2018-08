Anche il presidente Fico chiede lo sbarco dei migranti sulla Diciotti, mentre Malta ne salva in mare 100

La giusta contrattazione con i Paesi dell’Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone - tra cui alcuni minori non accompagnati - devono poter sbarcare. Non possono essere più trattenute a bordo, poi si procederà alla loro ricollocazione nella UE

La giusta contrattazione con i Paesi dell’Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone - tra cui alcuni minori non accompagnati - devono poter sbarcare. Non possono essere più trattenute a bordo, poi si procederà alla loro ricollocazione nella UE — Roberto Fico (@Roberto_Fico) August 22, 2018



Questo è quanto ha dichiarato in un tweet il presidente della Camera Roberto Fico a proposito dei migranti a bordo della Diciotti, ormeggiata da ieri al porto di Catania.



Il tweet di Fico arriva dopo quello di Salvini che, come suo solito, non dimentica di sfruttare l'occasione per fare propaganda. Da sottolineare che il segretario della Lega ricopre anche l'incarico di ministro dell'Interno.

A Catania sono arrivati anche i "numerosissimi" contestatori che vogliono ancora immigrati...

Glielo mandiamo un bacione?😘 pic.twitter.com/0naWUP6KXG — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 22, 2018



E, a proposito di Salvini e dei migranti presi a bordo dalla nave della Guardia Costiera italiana, mercoledì, il governo maltese ha diramato un comunicato in cui risponde alle accuse lanciate dal ministro dell'Interno italiano a La Valletta, ricordandogli che le autorità maltesi sono già in contatto con le autorità italiane per adempiere quanto prima agli impegni assunti, mentre le autorità italiane non avrebbero fatto altrettanto.

"L'Italia - scrive il governo maltese - non ha ancora adempiuto ai propri impegni sul meccanismo di ridistribuzione avviato da Malta rispetto agli immigrati sbarcati a Malta a bordo della MV Lifeline il 27 giugno, nonostante gli sforzi delle autorità maltesi.

Malta ha sempre partecipato a meccanismi di solidarietà ed è stato il primo Stato membro dell'Unione europea ad adempiere ai propri impegni in merito al meccanismo di solidarietà della Commissione europea nei confronti dell'Italia e della Grecia.

Inoltre, Malta aderisce sempre alle leggi e alle convenzioni internazionali, quando siano applicabili."



In mattinata, il Centro di Coordinamento per il Salvataggio di Malta è stato informato di un'imbarcazione in difficoltà a 68 miglia a sud di Malta. Una pattugliatore è stato inviato nell'area. L'imbarcazione stava imbarcando acqua ed era in imminente pericolo, per il rischio di affondare. 100 persone sono state tratte a bordo del pattugliatore maltese. La nave trasportava anche 2 corpi senza vita.