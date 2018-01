20 gennaio, Memorabilia - Cocoricò al Bolgia di Bergamo

Di eventi come Memorabilia, nella storia della nightlife italiana e non solo, ce ne sono pochissimi. Anzi, più che un semplice evento, Memorabilia è un vero e proprio rito. Le notti Memorabilia sono battiti, suoni e ricordi perfetti per proiettarsi in un iperspazio magico e ignoto. Per questo l'evento del 20 gennaio 2018 al Bolgia di Bergamo, un club che da quindici anni fa ballare l'Italia al ritmo delle tendenze internazionali, è un'emozione da vivere. Memorabilia nasce al mitico Cocoricò di Riccione, ed è un appuntamento imperdibile per chi vuol rivivere la storia della Piramide di cristallo, un caleidoscopio emozionale che percorre sound Old School (Progressive, Trance, Techno e Hardcore.

Il 20 gennaio sul palco del Bolgia van un dj simbolo delle scena elettronica come Cirillo. In oltre trent'anni di carriera ha diviso il mixer con miti come Carl Cox, Danny Tenaglia, Fatboy Slim e Sven Vath ed è legato pure al Circo Loco di Ibiza. Con Cirillo a Bergamo suonano anche tanti altri dj importanti: Saccoman, anche lui da tempo al mixer del Cocoricò, Dj Cek, pioniere delle sonorità più dure, Ricci JR, figlio d'arte dello storico Ricci Dj e Maurizio Benedetta, storica figura dell'Ultimo Impero di Torino.

