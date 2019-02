Blitzwolf BW-FYE4, gli auricolari Bluetooth dall'ottimo rapporto qualità/prezzo

Blitzwolf è una di quelle aziende che riesce a proporre prodotti di buona qualità a prezzi davvero interessanti. Tra questi prodotti ci sono sicuramente le Blitzwolf BW-FYE4, delle cuffie Bluetooth true wireless caratterizzate da un rapporto qualità/prezzo davvero ottimo.

Queste cuffie hanno delle dimensioni compatte e sono contenute in una custodia in plastica che funziona anche come base di ricarica per le stesse.

L'autonomia delle cuffie è più che soddisfacente, come più che soddisfacente è anche la qualità audio. Anche a livello costruttivo Blitzwolf ha fatto un buon lavoro, nonostante i materiali utilizzati non siano di certo pregiati.

Queste le caratteristiche tecniche: Sensibilità: 98dB

Risposta in frequenza: 20Hz-20KHz

Connettività: Bluetooth 5.0

Chip Bluetooth: REALTEK RTL8763BFR

Protocolli supportati: HSP / HFP / A2DP / AVRCP

Batteria custodia: 500 mAh

Batteria auricolari: 50 mAh

Peso singolo auricolare: 3,9 grammi

Altro: certificazione IPX4, microfono