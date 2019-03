I Paladini sfilano in parata lungo le vie di Palermo. Sabato 30 Marzo 2019 alle 15

L’antico fascino suscitato da una delle tradizioni siciliane più celebri, prenderà forma, nella giornata di Sabato 30 Marzo: la Storia dei Pupi, vanto ed orgoglio non solo della Città di Palermo, ma dell’intera Sicilia, verrà rievocata, con lo svolgimento di una parata di figuranti in costume da Paladini, lungo il centro storico.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale “La Nuova Panormo” e dalla Compagnia Teatrale “Araldo del Vespro”, nasce con l’obiettivo di promuovere lo spettacolo Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà, in programma dal 3 al 4 maggio al Teatro Don Bosco Ranchibile, che propone l’interpretazione della classica Opera dei Pupi, con attori umani, anziché i tradizionali Pupi e che verrà messa in scena dalla stessa Compagnia Araldo del Vespro, con la regia di Giuseppe Bongiorno.

Le vie di Palermo saranno così animate, dalla presenza degli antichi cavalieri, capitanati dalle figure di Orlando (interpretato da Paolo Tinnirello) e Rinaldo (impersonato da Davide Bongiorno), al servizio dell’Imperatore Carlo Magno, amici ed alleati in guerra, ma rivali in amore, per contendersi la bellissima, quanto ambigua Angelica.

La parata partirà da Corso Finocchiaro Aprile alle ore 15.00, per l’esattezza dallo storico locale gestito da Nino u’Ballerino, sponsor principale dell’evento Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà.

Nino u’Ballerino, alias Antonino Buffa, è focaccere da ben quattro generazioni, diventato famoso in tutto il mondo grazie al suo panino con la milza e ai suoi movimenti durante la “conzatura”, cioè la preparazione del panino, la quale deve essere obbligatoriamente eseguita davanti al cliente. Tali movimenti (detti “annacature” in dialetto palermitano), di Nino, effettuate a suon di musica, gli hanno fatto meritare il soprannome di “Ballerino”.

La parata dei Paladini, accompagnata dal suono di tamburi, proseguirà verso la Cattedrale, per poi fare tappa ai Quattro Canti, dopo si procederà verso il Teatro Massimo, in Piazza Verdi, per concludersi, infine, in Piazza Ruggero Settimo nei pressi del Teatro Politeama.

In ogni tappa del percorso, lo scrittore Roberto Ardizzone, che nello spettacolo Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà, interpreterà il ruolo del Mago Malagigi, declamerà le sue poesie, dedicate ai Pupi Siciliani.

Per l'occasione sarà possibile acquistare i biglietti dello spettacolo Orlando&Rinaldo: da pupi a realtà. La Parata dei Paladini tornerà a sfilare per le vie di Palermo nelle giornate del 6 del 13 e del 27 Aprile, per ulteriori informazioni è possibile contattare la compagnia Araldo del Vespro, inviando un’email all’indirizzo: araldodelvespro@gmail.com.

Compagnia Teatrale Araldo Del Vespro

Associazione Culturale La Nuova Panormo