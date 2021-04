La bella scrittrice e cantante Azora Rais sta preparando il suo nuovo calendario per l'estate 2021.

Oltre che per le sue canzoni (incluse in compilation importanti come "Dance Planet", "M2o dance compilation", etc) e i suoi libri ("Oroscopo intimo", "Tutto per invidia") Azora è infatti anche una modella. Ha posato per Bruno Oliviero, fotografo delle dive e pure come playmate per Playboy Italia Special Black Edition (2018).

E non solo: nella sua carriera di modella ha lavorato anche per JVC Bulgaria, per Miraflores Press in Italia ed è stata fotografata per tante copertine di compilation dance che contenevano le sue canzoni. Già premiata come "Miss Bulgaria", Azora con il suo fisico da valchiria - l'altezza 1.80 e gambe lunghissime è stata anche madrina per diversi premi letterari in Italia (a Bari, Caltanissetta, Cassino, Roma.).

Come dicevamo, e come ha anticipato la stessa Azora sulla sua pagina Instagram (https://www.instagram.com/azorarais_lozanovazornitza/), Azora sta preparando un nuovo calendario per l'estate 2021, pieno di femminilità e bellezza. "La location tra l'altro è decisamente esotica: il servizio verrà realizzato ad Alessandria d'Egitto all'inizio di giugno", racconta Azora.

Come selezionerai le foto per il tuo calendario? Non sarò io ma il fotografo a scegliere gli scatti migliori. Sono abituata a fidarmi dei professionisti quando si tratta di scegliere le inquadrature migliori. Non sempre la nostra opinione di spettatori rispecchia la realtà della fotografia. Magari a te piace tanto una foto, ma poi non è quella perfetta per la finalità del servizio. Mi è successo quando venivo fotografata per Playboy Italia. Avevo scelto le foto che piacevano a me, ma alla fine aveva ragione il fotografo, che infatti è riuscito a convincermi.

Come mai hai scelto Alessandria? E' una città bellissima, dove il mare ha due colori, viola e blu chiaro. Essendo un'amante della scrittura, ho visitato tante volte la più grande biblioteca del mondo, che è proprio quella di Alessandria. E' stata ricostruita da un gruppo olandese. Lavorerò sodo con bravi fotografi locali e italiani per presentare un servizio veramente originale e pieno di belle foto.