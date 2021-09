Si è svolta ieri al Lido Sayonara di Milazzo la serata conclusiva del Centro Estivo Intergenerazionale “Contro le barriere”, un’esperienza unica nel suo genere, che ha visto coinvolti per un mese circa 40 tra anziani e disabili in attività di carattere ludico-ricreativo nell’ambito di uno straordinario percorso di integrazione ed inclusione sociale, che – ha sottolineato l’Assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri – s’intende replicare anche in altri periodi dell’anno.

L’esponente della giunta Midili ha ringraziato la cooperativa Solares, l’AIPD Milazzo Messina, l’AISM - Associazione Italiana Sclerosi Multipla, l’associazione Alzheimer Milazzo e il Lions Club Milazzo e l’associazione “Il Giglio”.

La palestra di Ciantro, gestita dalla Pol. Nino Romano, ha ospitato il mental coach Franco Bertoli, atleta indiscusso della nazionale italiana di pallavolo degli anni 80-90 e giocatore dalle capacità straordinarie, il quale si dedica oggi al coaching e allo studio dell’aspetto mentale in tutti gli ambiti della vita umana.

All’incontro sono intervenuti i rappresentanti delle società “ASD Volley 96”, CSI Milazzo, Nino Romano e delle società pallavolistiche della provincia di Messina. Presenti anche il presidente del Comitato provinciale di Messina Alessandro Zurro e numerosissimi allenatori interessati alla lezione di aggiornamento.

A portare il saluto dell’Amministrazione è stato l’Assessore allo Sport Antonio Nicosia, che alla fine della giornata ha sottolineato come i numerosi spunti di riflessione emersi sono sicuramente molto utili per affrontare la vita di tutti i giorni, le grandi sfide, i momenti di difficoltà, una gara sportiva, un impegno lavorativo e tanto altro.