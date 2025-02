Nel posticipo delle 18 della 26esima giornata di Serie A, l'Atalanta batte l'Empoli 5-0 e riscatta la deludente eliminazioni in Champions. Sblocca il match un autogol di Gyasi al 27', poi Retegui (al 33'), Lookman (con una splendida doppietta tra il 43' e il 55') e Zappacosta al 74' firmano il comodo successo nerazzurro.

La squadra di Gasperini sale a 54 punti in classifica e si porta a -2 dal Napoli e -3 dall'Inter mentre la squadra di D'Aversa si ritrova al terz'ultimo posto.

Nonostante ciò, il ds dell'Empoli Roberto Gemmi, parlando del momento della squadra in diretta a Sky dopo il ko con l'Atalanta, ha dichiarato che la posizione del tecnico D'Aversa non è in discussione.