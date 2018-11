Pintavalle feat. Scarlet - "(I Just) Died in Your Arms", una nuova versione del successo anni '80 dei Cutting Crew

"(I Just) Died in Your Arms", per chi a metà anni '80 ascoltava musica non ha certo bisogno di presentazioni. Fu uno dei maggiori successi di quel periodo e lo interpretarono i Cutting Crew. A riportare sul dancefloor questa canzone, con una cover in stile dance con non pochi riferimenti alla house di quel periodo è il dj producer siciliano Marco Pintavalle. "Lavoro a questo disco da un intero anno e ho prodotto diverse. Quella che oggi è disponibile su Spotify e su tutti i portali digitali mi è sembrata la più bella", racconta. L'idea di proporre una cover di "(I Just) Died in Your Arms" è nata per caso. "Ho sentito questo brano in radio e immediatamente sono andato in studio e ho fatto subito una versione, mandando la demo ai Cutting Crew, che mi hanno subito dato la possibilità di realizzare questo disco! Poi, come dicevo, ho lavorato molto fino ad arrivare alla versione che potete ascoltare, che credo sia diversa dal solito. La voce femminile è quella di Scarlet, mentre nell'originale cantava un uomo. Il ritorno al passato ormai è piacevole consuetudine. I suoni e le canzoni degli anni passati, soprattutto quelle degli anni '80 danno emozione ancora oggi. Sono intramontabili". Nel frattempo, spesso con i suoi dj set Marco Pintavalle è in onda su radio nazionali. Domenica 25 novembre la sua musica è andata in onda su m2o, mentre venerdì 23 è stata la volta di 105 IndaKlubb su Radio 105.

Marco Pintavalle feat. Scarlet - "(I Just) Died in Your Arms"

Più meno trentenne, il dj producer Marco Pintavalle è originario di Mussomeli (CT), un bel paese nel centro delle Sicilia. Nell'estate 2018 ha fatto ballare la sua splendida regione e non solo. Tra i più recenti progetti musicali di Marco Pintavalle c'è "Apocalypto", uscito da poco su Total Freedom Recordings, la label del dj pugliese Silvio Carrano. Recentemente è stato intervistato dal magazine Di Più (un milione di copie), è stato protagonista dello spazio Resident Week Dj durante il programma pomeridiano Music Zone da lunedì 4 a venerdì 8 giugno 2018, dopo un'altra presenza come guest di qualche tempo prima. Sulla sua pagina sono disponibili i tanti live dj set che Marco ha proposto su m2o, con tutte le tracklist. Qualche tempo fa Marco Pintavalle ha invece pubblicato su Ego, una delle label italiane più importanti "Jango La". Il disco è una bomba a metà tra pop, latin e house, proprio quella house melodica che da sempre propone. Tra 2018 e 2019 esce una sua cover del successo anni '80 dei Cutting Crew, '(I Just) Died in Your Arms'. In carriera Marco Pintavalle ha fatto ballare decine e decine di club e si è esibito con top dj come Joe T Vannelli e Tommy Vee. Ha recentemente pure aperto un concerto di Fabri Fibra.