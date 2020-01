Ci sono 2 cinesi a Roma in isolamento col nuovo virus nCoV, ma non c'è motivo di allarmarsi: in primis sono due persone provenienti dalla Cina, isolate quasi subito e messe in quarantena, in secondo luogo, la patologia che il virus scatena non è Ebola, nel senso che la malattia può essere pericolosa solo per particolari pazienti (immunodepressi, anziani, asmatici, cardiopatici...) tra i quali raggiunge una mortalità stimata fra il 2% e il 3%. Per le persone "normali", non ci dovrebbero essere grossi rischi, i sintomi sono quelli di un banale raffreddore, che può degenerare a polmonite virale, ma comunque il rischio di morte resta molto basso. Questo tanto per capire con cosa abbiamo a che fare. Al momento, non c'è nessun rischio immediato per la popolazione italiana, l'unica fonte di rischio sono le persone che sono rientrate dalla Cina prima che laggiù attuassero le misure di quarantena.

È vero:sappiamo molto poco su questo nuovo virus; per esempio, non sappiamo da quale animale derivi (si pensa con ragionevole probabilità il pipistrello), non sappiamo quanto sia contagioso (in epidemiologia si chiama valore R0 il numero di persone sane che un infetto può contagiare), né sappiamo come si diffonderebbe la malattia se non la controllassimo. Quello che sappiamo invece con certezza è che la mortalità totale si assesta intorno al 2% - 3%, i morti sono soprattutto anziani, immunodepressi e persone con pregressi problemi cardiaci e/o respiratori, nella grande maggioranza dei casi la patologia passa dopo 7 o 8 giorni senza strascichi, non abbiamo terapia specifica ma risponde bene agli antipiretici se compare febbre e la somministrazione di ossigeno è positiva nelle forme polmonari più severe, molte volte infine l'infezione si manifesta in maniera asintomatica o la malattia compare dopo 7-10 giorni di incubazione.

Il picco dell'epidemia deve essere ora (se ha un unico ospite animale) o sarà tra i prossimi10 -15 giorni fino ai 20-25 se ha una seconda "riserva" animale;ma come tutte le malattie di questo genere, è destinata ad auto-limitarsi nel breve periodo; l'elemento tempo gioca quindi a nostro favore.

La malattia provocata da nCoV è di tipo VIRALE, peste e colera ,alle quali è stata equiparata sono batteriche.

C'è chi deve fare audience, anche a scopo elettorale e non informazione medica.