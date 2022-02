È il 29' quando Di Lorenzo serve sulla destra in area Elmas che a sua volta imbecca Zielinski che calcia forte sul primo palo. Ter Stegen para d'istinto compiendo un mezzo miracolo, ma la sfera torna sul destro del polacco che insacca sotto la traversa. È l'1-0 per il Napoli nell'incontro di andata per gli ottavi di finale di Europa League che stasera lo ha visto impegnato al Camp Nou contro il Barcellona.

Un gol pareggiato dai padroni casa al 59', su rigore, per fallo di mano in area di Juan Jesus. A trasformare il penalty Ferran Torres,che spiazza Meret incrociando di piatto destro.

Ferran Torres, che già nel primo tempo aveva fallito il gol del pareggio spedendo alto a tu per tu con Meret, ha poi modo di fallire altre due occasioni da rete che avrebbero permesso ai blaugrana di fare bottino pieno.

A questo punto la qualificazione si deciderà nel match di ritorno a Napoli. Da ricordare che è stata abolita la regola dei gol in trasferta, quindi sia Napoli che Barcellona dovranno vincere per passare il turno.







Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1494401227806978055