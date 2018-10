Il 20 ottobre Paris Hilton torna alla console di Just Cavalli Milano

Il 20 ottobre (e non il 19 come precedentemente annunciato), Just Cavalli Milano ospiterà il dj set di una guest speciale, PARIS HILTON che salirà in console con il suo fascino e la sua grinta.

Paris Hilton si è esibita nei più importanti club internazionali e tornare al Just Cavalli, che ha appena ricevuto, per il terzo anno consecutivo, il premio come miglior club italiano, è una tradizione e un appuntamento fisso.

Per la Hilton la musica è la vera passione ed è ciò che ama fare, come ha dichiarato. Non è solo una ricca ereditiera statunitense, ma una giovane donna che adora fare il suo lavoro di dj.

Il party inizierà dalle ore 23, tra signature cocktail Ginarte e Vodka Cavalli.