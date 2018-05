Maltrattamenti e insulti ai bimbi dell'asilo, sospesa maestra nel salernitano

La donna, come risulta dalle fonti di prova acquisite si rivolgeva abitualmente ai giovani alunni a lei affidati per ragioni di istruzione ed educazione, di età compresa tra i 4 ed i 5 anni, apostrofandoli con vari epiteti tra cui “zozzosi, asini, scemi, cretini, cafoni“, schiaffeggiandoli, tirando i capelli ed orecchie, strattonandoli e trascinandoli con forza.

A Giffoni Valle Piana, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno notificato ad un’insegnante 54enne originaria del posto, una ordinanza applicativa della misura cautelare interdittiva della sospensione dell’esercizio dell’ufficio di insegnante per la durata di un anno emessa dal Giudice per le indagine preliminari di Salerno, su richiesta della Procura in quanto gravemente indiziata di maltrattare i fanciulli.



Il procedimento ha avuto origine dalle denunce sporte da alcuni genitori di bambini di Giffoni Valle Piana che, avevano rappresentato agli inquirenti segnali di malesseri manifestati dai loro figli.

Le dichiarazioni sono state riscontrate inequivocabilmente dalle attività di intercettazioni audio e video che hanno documentato i comportamenti scorretti tenuti e, i maltrattamenti in danno degli alunni posti in essere dall’insegnante, sospesa all’interno dell’aula scolastica.

Il comportamento aggressivo dell’insegnante aveva ingenerato un perdurante stato d’ansia e paura nei bambini, sia in quelli che subivano direttamente i maltrattamenti, che negli altri che assistevano a tali condotte.

La misura interdittiva è stata disposta per impedire la reiterazione del reato di maltrattamenti a tutela dei fanciulli allievi dell’insegnante.