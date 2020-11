Lo ha anticipato l'Ansa sul proprio sito e lo ha confermato il sindaco De Magistris in una diretta su Facebook, che ha riferito quanto comunicatogli dal ministro Speranza: la Campania diventa zona rossa.

E rossa (qualcuno potrebbe dire che lo è sempre stata) diventa anche la Toscana, che già era stata collocata nella fascia arancione.

L'ufficializzazione arriverà in serata con il probabile - ma non certo - inserimento in fascia arancione di Emilia-Romagna, Friuli e Marche.

Di seguito un esempio di sceneggiata napoletana con le performance di questo pomeriggio del presidente della regione Campania, De Luca...

e del sindaco di Napoli, De Magistris...