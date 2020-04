Motorola vuole sfidare Samsung, Huawei, Xiaomi, OnePlus, cioè, le aziende produttrici di smartphone che controllano la maggior parte del mercato (con Oppo e Realme in forte crescita).

Per farlo sta lanciando smartphone innovativi come il Motorola RAZR ed altri belli ed interessanti come quelli presentati oggi. Motorola, infatti, oggi ha presentato il Motorola Edge ed il Motorola Edge+.

Il Motorola Edge è uno smartphone di fascia media con caratteristiche top, mentre il Motorola Edge+ è un vero top di gamma.

Con questi due nuovi smartphone Motorola vuole dimostrare alle altre aziende di avere tutte le armi per poterle sfidare.



Caratteristiche tecniche del Motorola Edge

Display: AMOLED, 6.7″, Full HD+, aspect ratio 21:9

CPU: Qualcomm Snapdragon 765

GPU: Adreno 620

RAM: 6GB

Memoria interna: 128GB (espandibile fino a 1TB)

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, 5G (standalone e non-standalone), VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.1, GPS/A-GPS/Beidou/Glonass/Galileo, NFC

Fotocamera posteriore: quadrupla (64MP + 16MP grandangolo e macro + 8MP teleobiettivo con zoom ottico 2x + sensore ToF), flash LED

Fotocamera frontale: 25MP, f/2.0

Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida

Lettore di impronte digitali integrato sotto il display, speaker stereo by Waves Audio, certificazione IP54, jack audio da 3.5 mm, USB di tipo C 2.0



Caratteristiche tecniche del Motorola Edge+