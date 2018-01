Nicola Fasano pubblica "Another Round", in collaborazione con Pitbull, Alex Guesta e Mohombi

26/06/2017 17:36 - Arriva Eight Sense nuova traccia, uscita sotto l’ etichetta Lupara Records Worldwide Music Distribution , nata da una connesione tra Spagna e Italia, unendo le fervide menti creative di tre… (Tenaglia Danny)

Spello. Nicole Orlando la prossima protagonista di Passaparola

08/11/2017 07:51 - Doppio appuntamento per il prossimo evento in programma a Spello nell’ambito della rasegna Passaparola: leggi, gusta, pensa… che avrà come ospite Nicole Orlando, l’atleta paralimpica attualmente… (Umbria e Cultura)